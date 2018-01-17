16:23 17 января 2018 0

У губернатора насыщенный график работы в Сургуте — в числе мероприятий встреча с мэром Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Комарова 22 января проведет рабочую поездку в Сургут. Об том «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Глава региона посетит Сургут в сопровождении почти всех своих заместителей — Алексея Шипилова, Алексея Забозлаева, Всеволода Кольцова, Галины Максимовой, Дмитрия Шаповала. Наталья Комарова проведет встречу с мэром Вадимом Шуваловым. Тема пока не называется, но известно, что разговор пройдет в присутствии представителей СМИ. Губернатор также проведет личный прием граждан, а затем встретится с активом ОНФ — с «фронтовиками» будут обсуждаться предложения по итогам работы в 2017 году.

В Сургуте также в режиме видеоконференцсвязи пройдет совет при правительстве по инвестиционной деятельности, а затем совещание по созданию новых мест в школах и строительству учебных заведений на условиях концессии. В этот же день в крупнейшем городе ХМАО пройдет Гражданский форум общественного согласия, в котором примет участие губернатор Югры.

Как ранее сообщало «URA.RU», в первые месяцы 2018 года Наталья Комарова намерена посетить все муниципалитеты ХМАО. Перед Сургутом губернатор заедет в Октябрьский район. Напомним также, ранее глава региона критиковала деятельность мэрии Сургута. В частности, она дала поручение привлечь население к процессу приватизации муниципального имущества.