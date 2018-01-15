18:17 15 января 2018 0

Губернатор Комарова посетит все муниципалитеты ХМАО — начнет с Октябрьского района Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова 18—19 января будет работать в Октябрьском районе ХМАО. Об этом «URA.RU» сообщили в региональном департаменте общественных и внешних связей.

В Нягани глава региона проведет общеокружное совещание, которое будет посвящено механизмам создания новых мест в школах, например, с помощью пристроек к учебным заведениям. Обсуждение пройдет в рамках выполнения в ХМАО поручения президента России обеспечить всем школьникам занятия в одну смену.

В Октябрьском районе Наталья Комарова также обсудит инициативы для плана мероприятия в рамках года гражданского согласия, объявленного в ХМАО, и посетит социальные объекты, в том числе центр искусств «Нягань». Глава региона нанесет визит и в поселок Приобье — это ближайший крупный населенный пункт к селу Перегребное, более известному как «ханты-мансийский Левиафан». В Перегребном, как ранее сообщало «URA.RU», пьяный сотрудник ГИБДД на служебном автомобиле сбил насмерть подростка на мотоцикле. Местные силовики пытались замять этот инцидент, после чего в ХМАО прилетел глава СКР Александр Бастрыкин, а дело было передано в Главное следственное управление СК.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Наталья Комарова планирует посетить в январе, феврале и марте все 22 муниципальных образования ХМАО и встретиться с их главами. В среднем в месяц губернатор будет совершать по 7-8 визитов. По неофициальным данным, речь на совещаниях будет идти также о подготовке к предстоящим выборам президента.