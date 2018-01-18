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18 января 2018
17 января 2018
Главные новости Свердловской области
12:39  18 января 2018 1

Свердловский мэр назвал самый обороноспособный филиал энергетиков. ФОТО

Стела Облкоммунэнерго. Екатеринбург, облкоммунэнерго, окэнерго, стела
Энергокомпания в своих филиалах постоянно проводит учения в сфере ГО и ЧСФото: Александр Мамаев © URA.RU

Тагильский филиал «Облкоммунэнерго» признан лучшим звеном в сфере ГО и ЧС. Почетный Кубок и грамоту за подписью руководителя гражданской обороны Нижнего Тагила, мэра Сергея Носова предприятию «Тагилэнергосети» вручили городские власти.

«Филиал „Тагилэнергосети“ входит в нижнетагильское городское звено единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС. И это вовсе не застывшая консервативная организация, как думают некоторые. План занятий ежегодно корректируется. Мы следим за учебно-материальной базой, проводим теоретические и практические учения», — поделился секретом успеха директор филиала «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго» Андрей Яськин.

При этом учения ГО и ЧС вызывают у энергетиков искреннюю заинтересованность и даже энтузиазм. «Такие знания и, тем более, практические навыки не бывают лишними, особенно в такой важной сфере», — подчеркнули в компании.

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Энергокомпания в своих филиалах постоянно проводит учения в сфере ГО и ЧС ФОТО: АО «Облкоммунэнерго»

Рита Теркина
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