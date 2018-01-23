В Перми выстроились многокилометровые пробки, которые оценивают в 10 баллов. Даже днем движение в городе было затруднено. Всему виной — обильный снегопад, обрушившийся на Прикамье.
По данным «Яндекса», в Перми уже с пяти часов вечера выстроились 10-балльные пробки. Сервис рекомендует идти пешком — так быстрее. Стоят все центральные улицы, а также оба моста через Каму. Подрядчики вывели на дороги около 300 единиц снегоуборочной техники. Диспетчеры городского центра управления дорожным движением круглосуточно анализируют ситуацию с помощью камер видеонаблюдения и при необходимости меняют режим работы светофоров. Водителей просят не выезжать в центр и не парковаться у обочин, чтобы облегчить работу снегоуборочной техники, сообщает пресс-служба мэрии. В администрации корреспонденту «URA.RU» пояснили, что итоги работы на дорогах будут подводиться завтра утром.
Провластный телеграм-канал «Солены уши» раскритиковал работу мэра Перми Дмитрия Самойлова. «Констатируем: Дмитрий Самойлов в очередной раз не справился с уборкой снега. На Куйбышева, 14 его простят еще раз или все-таки сделают выводы и примут решение?» — пишут его авторы. В ответ телеграм-канал «Лбов», также близкий к администрации губернатора, заметил, что глава Перми не справился лишь с тем, что зимой на Урале идет снег. «Если бы у него и Дашкевича (заместитель Самойлова по благоустройству — прим. ред.) был зонтик, который можно было бы раскинуть над всем городом они бы так, наверное, и сделали. Но зонтик такой не изобретен», — иронизируют авторы.
Их поддержал оппозиционный канал «Проводник»: «Со снегом не удавалось справиться еще ни одному пермскому градоначальнику за последние лет 15. Отдадим должное Дмитрию Ивановичу: при нем город стал убираться лучше. В условиях экстремальных снегопадов последних двух дней оперативно очистить пермские улицы от снега физически невозможно. Иначе весь город просто встанет в одной большой нескончаемой пробке». При этом, как стало известно «URA.RU», губернатор Максим Решетников сегодня вопросами снегопада не занимался и на ковер мэра не вызывал.