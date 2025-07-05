Центральный рынок в Пермском крае продается за 20 миллионов рублей

В центре города Оса (Пермский край) за 20 млн рублей выставили на продажу здание Центрального рынка вместе с земельным участком. Соответствующее предложение опубликовано на сайте бесплатных объявлений.
«Продается рынок в Осе — здание (506,8 квадратных метра) и участок (120 соток). Преимущества объекта: центр города, хорошая транспортная развязка, узнаваемое место. Цена: 20 000 000 рублей», — указано на портале «Авито Недвижимость».
Осинский рынок по улице Степана Разина прекратил работу в конце мая 2024 года. Причиной закрытия стало несоблюдение на объекте требований по организации ярмарок и реализации товаров. Здание Центрального рынка уже выставляли на продажу прошлым летом.
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