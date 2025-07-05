05 июля 2025

Центральный рынок в Пермском крае продается за 20 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Земельный участок под объектом входит в стоимость
Земельный участок под объектом входит в стоимость Фото:

В центре города Оса (Пермский край) за 20 млн рублей выставили на продажу здание Центрального рынка вместе с земельным участком. Соответствующее предложение опубликовано на сайте бесплатных объявлений.

«Продается рынок в Осе — здание (506,8 квадратных метра) и участок (120 соток). Преимущества объекта: центр города, хорошая транспортная развязка, узнаваемое место. Цена: 20 000 000 рублей», — указано на портале «Авито Недвижимость».

Осинский рынок по улице Степана Разина прекратил работу в конце мая 2024 года. Причиной закрытия стало несоблюдение на объекте требований по организации ярмарок и реализации товаров. Здание Центрального рынка уже выставляли на продажу прошлым летом.

Активы оценили в 20 млн рублей
Активы оценили в 20 млн рублей
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В центре города Оса (Пермский край) за 20 млн рублей выставили на продажу здание Центрального рынка вместе с земельным участком. Соответствующее предложение опубликовано на сайте бесплатных объявлений. «Продается рынок в Осе — здание (506,8 квадратных метра) и участок (120 соток). Преимущества объекта: центр города, хорошая транспортная развязка, узнаваемое место. Цена: 20 000 000 рублей», — указано на портале «Авито Недвижимость». Осинский рынок по улице Степана Разина прекратил работу в конце мая 2024 года. Причиной закрытия стало несоблюдение на объекте требований по организации ярмарок и реализации товаров. Здание Центрального рынка уже выставляли на продажу прошлым летом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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