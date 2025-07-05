На территории Прикамья в результате ДТП с участием двух питбайков погиб мотоциклист. Авария произошла в селе Калинино Кунгурского округа, передает Госавтоинспекция региона.
«Предварительно установлено, что в районе дома №56 по улице Петропавловской водитель 2003 года рождения одного питбайка Kayo не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигающимся впереди другим питбайком Kayo под управлением мужчины 1994 года рождения. В результате молодой человек погиб», — написано в telegram-канале правоохранителей.
По факту дорожного инцидента организована проверка. Устанавливаются все детали произошедшего.
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