05 июля 2025

В селе под Кунгуром произошло смертельное ДТП с участием двух питбайков. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате столкновения погиб один из водителей мотоциклов
В результате столкновения погиб один из водителей мотоциклов Фото:

На территории Прикамья в результате ДТП с участием двух питбайков погиб мотоциклист. Авария произошла в селе Калинино Кунгурского округа, передает Госавтоинспекция региона.

«Предварительно установлено, что в районе дома №56 по улице Петропавловской водитель 2003 года рождения одного питбайка Kayo не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигающимся впереди другим питбайком Kayo под управлением мужчины 1994 года рождения. В результате молодой человек погиб», — написано в telegram-канале правоохранителей.

По факту дорожного инцидента организована проверка. Устанавливаются все детали произошедшего.

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На территории Прикамья в результате ДТП с участием двух питбайков погиб мотоциклист. Авария произошла в селе Калинино Кунгурского округа, передает Госавтоинспекция региона. «Предварительно установлено, что в районе дома №56 по улице Петропавловской водитель 2003 года рождения одного питбайка Kayo не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигающимся впереди другим питбайком Kayo под управлением мужчины 1994 года рождения. В результате молодой человек погиб», — написано в telegram-канале правоохранителей. По факту дорожного инцидента организована проверка. Устанавливаются все детали произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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