05 июля 2025

В структуре министерства ЖКХ Пермского края сменился директор

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Ранее освободившийся пост занимал Игорь Зелененко
Ранее освободившийся пост занимал Игорь Зелененко Фото:

Эдуард Иванов назначен новым главой государственного бюджетного учреждения Пермского края «Центр развития жилищно-коммунального хозяйства» (ЦРЖКХ). Информация о смене директора была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 23 июня.

«Руководителем ЦРЖКХ назначен Эдуард Иванов. Ранее эту должность занимал Игорь Зелененко», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье».

По сведениям Rusprofile, Иванов занимается управленческой деятельностью в регионе с 2013 года. До назначения в ЦРЖКХ он возглавлял муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».

В профильном министерстве структура отвечает за реализацию целевых программ, координацию проектов в сфере ЖКХ и внедрение современных технологий обслуживания жилого фонда. Новому руководителю предстоит курировать вопросы модернизации отрасли и повышения эффективности работы учреждения.

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Эдуард Иванов назначен новым главой государственного бюджетного учреждения Пермского края «Центр развития жилищно-коммунального хозяйства» (ЦРЖКХ). Информация о смене директора была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 23 июня. «Руководителем ЦРЖКХ назначен Эдуард Иванов. Ранее эту должность занимал Игорь Зелененко», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье». По сведениям Rusprofile, Иванов занимается управленческой деятельностью в регионе с 2013 года. До назначения в ЦРЖКХ он возглавлял муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства». В профильном министерстве структура отвечает за реализацию целевых программ, координацию проектов в сфере ЖКХ и внедрение современных технологий обслуживания жилого фонда. Новому руководителю предстоит курировать вопросы модернизации отрасли и повышения эффективности работы учреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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