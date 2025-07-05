В структуре министерства ЖКХ Пермского края сменился директор

Эдуард Иванов назначен новым главой государственного бюджетного учреждения Пермского края «Центр развития жилищно-коммунального хозяйства» (ЦРЖКХ). Информация о смене директора была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 23 июня.
«Руководителем ЦРЖКХ назначен Эдуард Иванов. Ранее эту должность занимал Игорь Зелененко», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье».
По сведениям Rusprofile, Иванов занимается управленческой деятельностью в регионе с 2013 года. До назначения в ЦРЖКХ он возглавлял муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».
В профильном министерстве структура отвечает за реализацию целевых программ, координацию проектов в сфере ЖКХ и внедрение современных технологий обслуживания жилого фонда. Новому руководителю предстоит курировать вопросы модернизации отрасли и повышения эффективности работы учреждения.
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