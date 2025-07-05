В «Хохловке» обновят дорожно-тропиночную сеть с сохранением исторического облика

В пермском архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» планируется масштабное обновление дорожно-тропиночной сети, которое пройдет с соблюдением всех требований к сохранению объектов культурного наследия. Проект получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.
«Проект, разработанный Пермским краеведческим музеем, предусматривает создание удобных маршрутов для посетителей и улучшение логистики на территории комплекса. В рамках работ запланировано устройство дорог и троп с твердым покрытием из уплотненного грунта, щебня, асфальтовой крошки и щебеночно-песчаной смеси. Особое внимание уделено системе водоотведения — будут сооружены дренажи и водопропускные трубы», — передает «Новый компаньон» со ссылкой на акт экспертизы.
В документе отмечается, что все работы будут проводиться с учетом сохранности исторических объектов. Для этого предусмотрены специальные меры безопасности: ограничение скорости движения техники в радиусе 10 метров от памятников, запрет на складирование строительных материалов вблизи них, а также отказ от использования вибрационных катков. Основным потенциально негативным фактором признано только использование спецтехники во время строительных работ.
Модернизация инфраструктуры связана с расширением музейной экспозиции и необходимостью улучшения транспортной доступности. Проект также включает создание некапитальных сооружений — сцены, торговых рядов и объектов на набережной. Все запланированные изменения, по мнению экспертов, не нарушат режим использования этой достопримечательной территории.
Ранее URA.RU рассказывало, что в «Хохловке» отреставрируют один из экспонатов. Речь идет об объекте культурного наследия «Михайловский соляной ларь». Работы оценили в 11,5 млн. рублей.
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