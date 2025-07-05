В финал шоу «Суперниндзя» на СТС пробился 10-летний пермяк

Пермяк Лев Манусаджев выбыл из гонки за главный приз телепроекта «Суперниндзя Дети» на СТС. 10-летний участник на отборочных этапах не допустил ни одной ошибки, но так и не смог стать победителем в своей возрастной группе, сообщил корреспондент URA.RU, следящий за трансляцией.
«Лев Манусаджев покидает проект на стадии финала. Он очень хорошо начал трассу, преодолел три испытания, но „поворотный рукоход“ ему не покорился», — объяснил корреспондент информационного агентства. Эфир с участием юного пермского атлета вышел на федеральном канале 6 июля.
URA.RU писало ранее, что в новом сезоне шоу приняли участие сразу два школьника из Перми. Оба претендовали на 2 млн рублей. Второй участник передачи Лев Барях еще не выступал в финальном раунде.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!