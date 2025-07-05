05 июля 2025

В финал шоу «Суперниндзя» на СТС пробился 10-летний пермяк

Лев Манусаджев из Перми выбыл из борьбы за главный приз шоу «Суперниндзя Дети»
© Служба новостей «URA.RU»
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На пути к финалу юный пермяк преодолел все препятствия, которые подготовили организаторы
На пути к финалу юный пермяк преодолел все препятствия, которые подготовили организаторы Фото:

Пермяк Лев Манусаджев выбыл из гонки за главный приз телепроекта «Суперниндзя Дети» на СТС. 10-летний участник на отборочных этапах не допустил ни одной ошибки, но так и не смог стать победителем в своей возрастной группе, сообщил корреспондент URA.RU, следящий за трансляцией.

«Лев Манусаджев покидает проект на стадии финала. Он очень хорошо начал трассу, преодолел три испытания, но „поворотный рукоход“ ему не покорился», — объяснил корреспондент информационного агентства. Эфир с участием юного пермского атлета вышел на федеральном канале 6 июля.

URA.RU писало ранее, что в новом сезоне шоу приняли участие сразу два школьника из Перми. Оба претендовали на 2 млн рублей. Второй участник передачи Лев Барях еще не выступал в финальном раунде.

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Пермяк Лев Манусаджев выбыл из гонки за главный приз телепроекта «Суперниндзя Дети» на СТС. 10-летний участник на отборочных этапах не допустил ни одной ошибки, но так и не смог стать победителем в своей возрастной группе, сообщил корреспондент URA.RU, следящий за трансляцией. «Лев Манусаджев покидает проект на стадии финала. Он очень хорошо начал трассу, преодолел три испытания, но „поворотный рукоход“ ему не покорился», — объяснил корреспондент информационного агентства. Эфир с участием юного пермского атлета вышел на федеральном канале 6 июля. URA.RU писало ранее, что в новом сезоне шоу приняли участие сразу два школьника из Перми. Оба претендовали на 2 млн рублей. Второй участник передачи Лев Барях еще не выступал в финальном раунде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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