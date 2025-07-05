Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за гибели ребенка в Пермском крае

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели 14-летнего подростка в детском лагере «Ермак» на территории Прикамья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Соответствующее решение было принято после обращения в информационный центр главка.
«По поступившему обращению Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и доложить о первоначальных следственных действиях», — написано в telegram-канале СКР. В обращении к Бастрыкину указано, что причиной гибели мальчика могло стать бездействие сотрудников лагеря.
Инцидент произошел в июне 2024 года. По данным следствия, подросток вместе с группой сверстников самовольно покинул территорию лагеря и отправился на реку Сылву. Во время купания мальчик утонул, его тело обнаружили спасатели на следующий день. В регионе была организована процессуальная проверка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!