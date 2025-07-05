05 июля 2025

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за гибели ребенка в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин взял исполнение поручения на особый контроль
Александр Бастрыкин взял исполнение поручения на особый контроль Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели 14-летнего подростка в детском лагере «Ермак» на территории Прикамья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Соответствующее решение было принято после обращения в информационный центр главка.

«По поступившему обращению Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и доложить о первоначальных следственных действиях», — написано в telegram-канале СКР. В обращении к Бастрыкину указано, что причиной гибели мальчика могло стать бездействие сотрудников лагеря. 

Инцидент произошел в июне 2024 года. По данным следствия, подросток вместе с группой сверстников самовольно покинул территорию лагеря и отправился на реку Сылву. Во время купания мальчик утонул, его тело обнаружили спасатели на следующий день. В регионе была организована процессуальная проверка.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели 14-летнего подростка в детском лагере «Ермак» на территории Прикамья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Соответствующее решение было принято после обращения в информационный центр главка. «По поступившему обращению Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и доложить о первоначальных следственных действиях», — написано в telegram-канале СКР. В обращении к Бастрыкину указано, что причиной гибели мальчика могло стать бездействие сотрудников лагеря.  Инцидент произошел в июне 2024 года. По данным следствия, подросток вместе с группой сверстников самовольно покинул территорию лагеря и отправился на реку Сылву. Во время купания мальчик утонул, его тело обнаружили спасатели на следующий день. В регионе была организована процессуальная проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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