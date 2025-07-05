Пермяки резко бросились скупать Лабубу

Спрос на Лабубу в Прикамье вырос за три месяца на 542%. Об этом сообщили аналитики маркетплейса Wildberries.
«С марта по май 2025 года оборот Лабубу вырос на 542% в Пермском крае. Самыми популярными игрушками весной среди пермяков стали фигурки бежевого, голубого и коричневого оттенков», — со ссылкой на данные исследования передает портал «В курсе.ру».
В компании Ozon такой статистикой не располагают. Но при этом отмечают, что Пермский край не находится в лидерах по росту динамики продаж. Для сравнения, в Самарской области зафиксировано 36-кратное увеличение числа продаж Лабубу.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми начали изготавливать ростовые куклы по мотивам популярной зубастой игрушки. Стоимость такого заказа составляет 25 тысяч рублей.
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