05 июля 2025

Житель Чайковского задушил свою сожительницу и скрылся с места преступления

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Убийство произошло на почве конфликта
Убийство произошло на почве конфликта Фото:

В Чайковском (Пермский край) 49-летний мужчина задушил свою 29-летнюю сожительницу, а затем скрылся с места преступления. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

«Следствие установило, что 30 июня в одной из квартир города Чайковский между мужчиной и его сожительницей произошла ссора, в ходе которой подозреваемый задушил последнюю. Затем злоумышленник с места преступления скрылся», — указано в telegram-канале ведомства.

Мужчину объявили в розыск. Во время задержания он причинил себе телесные повреждения, не совместимые с жизнью. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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В Чайковском (Пермский край) 49-летний мужчина задушил свою 29-летнюю сожительницу, а затем скрылся с места преступления. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. «Следствие установило, что 30 июня в одной из квартир города Чайковский между мужчиной и его сожительницей произошла ссора, в ходе которой подозреваемый задушил последнюю. Затем злоумышленник с места преступления скрылся», — указано в telegram-канале ведомства. Мужчину объявили в розыск. Во время задержания он причинил себе телесные повреждения, не совместимые с жизнью. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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