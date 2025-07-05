Житель Чайковского задушил свою сожительницу и скрылся с места преступления

Убийство произошло на почве конфликта
В Чайковском (Пермский край) 49-летний мужчина задушил свою 29-летнюю сожительницу, а затем скрылся с места преступления. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
«Следствие установило, что 30 июня в одной из квартир города Чайковский между мужчиной и его сожительницей произошла ссора, в ходе которой подозреваемый задушил последнюю. Затем злоумышленник с места преступления скрылся», — указано в telegram-канале ведомства.
Мужчину объявили в розыск. Во время задержания он причинил себе телесные повреждения, не совместимые с жизнью. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!