В Губахе (Пермский край) 5 июля состоялось открытие театрального ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой». Бурные овации зрителей вызвал спектакль «Бременские музыканты» в исполнении артистов театра Моссовета, передает корреспондент URA.RU с мероприятия.
«Зрители подпевали знакомые песни и аплодировали стоя. После представления артисты на бис исполнили „Луч солнца золотого“. Спектакль оказал настолько сильное впечатление на зрителей, что гости фестиваля еще долго напевали песни из спектакля, пока шли по дороге до машин и автобусов», — рассказал корреспондент агентства.
Сами артисты и руководство театра отметили, что в таком виде постановка была представлена впервые. В новинку было все: тысячи зрителей, отсутствие декораций и сцена на вершине горы. По словам заслуженного артиста России Валерия Яременко, который сыграл сыщика в спектакле, «Бременские музыканты» на горе Крестовой стали премьерой для площадки такого масштаба. «Это великое счастье независимо от твоего возраста оказаться в такой атмосфере», — рассказал артист журналистам.
Красоту Пермского края высоко оценил художественный руководитель театра Моссовета Евгений Марчелли. «Театр — четыре стены. Поэтому для нас очень интересно и любопытно играть в такой локации. Фантастическое удивительное место необыкновенной красоты», — сообщил Марчелли.
Исполнитель роли Трубадура Нил Кропалов отметил, что во время выступления почувствовал невероятную энергетику и получил положительные эмоции. «Мы сегодня работали по максимуму. Площадка потрясающая. Все ждали солнца, и чуть-чуть оно было. Думаю, что наша песня „Луч солнца золотого“ прозвучала ностальгически грустно и обнадеживающе весело, потому что солнце все-таки проблескивало. Ну а в финале на нашем выступлении с этой же песней я прослезился, когда смотрел на зрителей», — добавил артист.
Фестиваль «Тайны горы Крестовой» будет идти до 8 июля. Зрители увидят постановки и концерты театров и творческих коллективов Пермского края, Москвы, Свердловской и Челябинской областей. Организаторы мероприятия отметили, что уже начали готовиться к фестивалю 2026 года. Но кто станет хэдлайнером, пока не раскрывается.
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