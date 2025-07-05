В Перми 6 июля состоялся масштабный заплыв через реку Каму. В нем участвовали более 300 спортсменов-любителей и профессиональных пловцов, преодолевших дистанции от 200 до 4000 метров.
«Мы сделали это — переплыли Каму, несмотря на волны и ветер», — написали организаторы в группе «KAMWATER. Переплывем Каму вместе!» в соцсети «Вконтакте». Официальные результаты заплыва KAMWATER еще не сформированы на сайте reg.russiarunning.com.
Главным испытанием стала традиционная дистанция 1500 метров с берега на берег — участники стартовали у Речного вокзала на левом берегу и финишировали на городском пляже правого берега. Впервые в истории мероприятия введена экстремальная дистанция 4 км, привлекшая наиболее подготовленных пловцов. Организаторы отмечают, что заплыв через Каму — это не просто спортивное соревнование, а настоящее испытание на прочность, требующее особой подготовки и смелости.
Для многих участников это событие стало личным вызовом, к которому они готовились несколько месяцев на специальных открытых тренировках. Помимо основной дистанции, в программе были заплывы на 800 и 200 метров вдоль берега, что позволило принять участие пловцам с разным уровнем подготовки.
Ранее URA.RU рассказывало, что особенностью заплыва через Каму являются сложные условия открытой воды — течение, ветер и волны, требующие от участников не только физической выносливости, но и навыков ориентации в воде. Мероприятие привлекло не только пермяков, но и спортсменов из других регионов России.
Массовые водные мероприятия на Каме в Перми проходят регулярно: ранее на набережной состоялся уникальный фестиваль водных активностей, который собрал 500 участников и более 15 тысяч зрителей. Тогда в рамках праздника прошли соревнования по различным видам водного спорта, включая гонки на лодках «Дракон», sup-заплывы и этап чемпионата России по аквабайку, что стало важным шагом в развитии водных видов спорта в регионе.
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