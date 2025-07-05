05 июля 2025

Международная сеть открыла первую умную кофейню в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На точке заказ можно сделать удаленно
На точке заказ можно сделать удаленно Фото:

В пермском торговом центре «Айсберг» по улице Попова, 16 открылась первая в городе цифровая кофейня сети «Дринкит». В компании подчеркивают, что к запуску готовят и другие точки.

«В ТЦ „Айсберг“ заработала первая цифровая кофейня сети „Дринкит“. К открытию готовятся кофейни в ТЦ „Imall Эспланада“, в бывшей „Стометровке“ по улице Ленина и в ДЦ „Рим“ на Белинского», — представителей сети цитирует telegram-канал «Интересная Пермь».

Кофейни «Дринкит» работают по принципу цифрового обслуживания — клиенты могут оформить и оплатить заказ через мобильное приложение, пока находятся в пути к заведению. URA.RU уже писало, что до конца года в городе появится 12 точек фирмы.

Сеть «Дринкит» входит в структуру международной компании Dodo Brands. Ее основатель Федор Овчинников приобрел франшизу в 2020 году. О том, какие еще рестораны и кафе собираются открыть в Перми в ближайшее время — узнаете из публикации наших корреспондентов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В пермском торговом центре «Айсберг» по улице Попова, 16 открылась первая в городе цифровая кофейня сети «Дринкит». В компании подчеркивают, что к запуску готовят и другие точки. «В ТЦ „Айсберг“ заработала первая цифровая кофейня сети „Дринкит“. К открытию готовятся кофейни в ТЦ „Imall Эспланада“, в бывшей „Стометровке“ по улице Ленина и в ДЦ „Рим“ на Белинского», — представителей сети цитирует telegram-канал «Интересная Пермь». Кофейни «Дринкит» работают по принципу цифрового обслуживания — клиенты могут оформить и оплатить заказ через мобильное приложение, пока находятся в пути к заведению. URA.RU уже писало, что до конца года в городе появится 12 точек фирмы. Сеть «Дринкит» входит в структуру международной компании Dodo Brands. Ее основатель Федор Овчинников приобрел франшизу в 2020 году. О том, какие еще рестораны и кафе собираются открыть в Перми в ближайшее время — узнаете из публикации наших корреспондентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...