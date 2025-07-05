Международная сеть открыла первую умную кофейню в Перми

В пермском торговом центре «Айсберг» по улице Попова, 16 открылась первая в городе цифровая кофейня сети «Дринкит». В компании подчеркивают, что к запуску готовят и другие точки.
«В ТЦ „Айсберг“ заработала первая цифровая кофейня сети „Дринкит“. К открытию готовятся кофейни в ТЦ „Imall Эспланада“, в бывшей „Стометровке“ по улице Ленина и в ДЦ „Рим“ на Белинского», — представителей сети цитирует telegram-канал «Интересная Пермь».
Кофейни «Дринкит» работают по принципу цифрового обслуживания — клиенты могут оформить и оплатить заказ через мобильное приложение, пока находятся в пути к заведению. URA.RU уже писало, что до конца года в городе появится 12 точек фирмы.
Сеть «Дринкит» входит в структуру международной компании Dodo Brands. Ее основатель Федор Овчинников приобрел франшизу в 2020 году. О том, какие еще рестораны и кафе собираются открыть в Перми в ближайшее время — узнаете из публикации наших корреспондентов.
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