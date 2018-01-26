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26 января 2018
Главные новости Свердловской области
16:11  26 января 2018 0

Противники сноса телебашни в Екатеринбурге воспользуются выборами президента РФ

Клипарт. Екатеринбург, телебашня
Жители Екатеринбурга пытаются отстоять один из символов города — телебашнюФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Снос телебашни в Екатеринбурге
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Горожане примут активное участие в обсуждении вопроса о сносе недостроенной телебашни в Екатеринбурге. Для этого в день выборов президента России 18 марта планируется провести опрос населения, который и должен решить судьбу объекта. Об этом «URA.RU» сообщил источник в инициативной группе «Спасем телебашню».

Желание активистов провести опрос связано с изменением тактики протеста. В субботу, 27 января, с 12:00 у станции метро «Геологическая» со стороны цирка вместо запланированного ранее пикета пройдет сбор подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить снос знакового для Екатеринбурга объекта.

Проведение опросов населения с целью узнать их мнение о благоустройстве города предложил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис еще в марте 2017 года. Инициатива, которая по факту направлена на повышение явки на выборах президента, была поддержана министром Михаилом Менем и оформлена в постановление правительства РФ. В марте 2018 года в соседних с избирательными участками помещениях пришедшим людям будут задавать вопросы о благоустройстве города.

Скриншот из группы «Стасем телебашню» в Facebook

Как сообщало «URA.RU», мэрия Екатеринбурга предложила вынести на референдум всего восемь территорий для благоустройства (набережная реки Исети, сквер у Оперного театра, парк Зеленая роща и другие) в то время, как соседние города, даже небольшие, предлагают намного больше вариантов: Ирбит — 20, Асбест — 65, Сухой Лог — 17. В других регионах страны также пройдут референдумы, куда вынесут определенное количество площадок для благоустройства на голосование.

Между тем телебашню в Екатеринбурге уже начали разбирать. В Сети появилось видео екатеринбургского фотографа Андрея Худякова о подготовке к сносу главного долгостроя Свердловской области. На кадрах видно, как тракторы убирают строительные конструкции у подножия телебашни. Ее планируется снести до старта чемпионата мира по футболу в 2018 году, рассказывал ранее глава УГМК Андрей Козицын. Разбирать строение начнут сверху, при этом никаких взрывных работ на объекте не предполагается. УГМК готова отдать за работы по сносу башни более двух миллиардов рублей.

Осенью 2017 года «URA.RU» рассказывало о том, что падение башни может повредить расположенный рядом Екатеринбургский цирк. Вечером 25 января 2018 года телебашня стала частью лазерного шоу. На ней высвечивались слова #КраснознаменнаяГруппа, #2013, #МояБашня, #Остановитесь, #Пожалуйста, #Екатеринбург.

Ольга Кулакова
© Служба новостей «URA.RU»
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