Пожар на Новомосковском рынке в Екатеринбурге потушен. ФОТО

Немногим более пяти часов потребовалось пожарно-спасательным подразделениям Екатеринбурга, чтобы справиться с огнем на Новомосковском рынке. В результате пожар был локализован на площади 650 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 0:15 местного времени.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, несмотря на то, что работу спасателей осложнял ряд сопутствующих факторов, часть горевшего павильона с расположенными в нем торговыми точками. «Для борьбы с огнем были созданы три боевых участка. Пока одни огнеборцы тушили очаг пожара, другие работали на кровле здания и на защите другой части горевшего павильона от распространения огня, — говорится в пресс-релизе по итогам ликвидации пожара. — Для тушения кровли пожарным и спасателям приходилось работать на высоте. С пожарных автолестниц и приставных пожарных лестниц по периметру здания с помощью бензорезов спасатели вскрывали листы железа и тушили огонь и тлеющий утеплитель».
При тушении пожара никто не пострадал. Причина возгорания выясняется.
Напомним, сообщение о возгорании в одном из павильонов на Новомосковском вещевом рынке поступило в 19:10. Быстрому распространению способствовали конструктивные особенности горящего сооружения, большая загруженность помещений товаром, а также тот фактор, что отсутствовало необходимое давление для подачи воды. Как ранее сообщало URA.RU, для тушения были задействованы 19 единиц пожарной и специальной техники, а также 63 человека личного состава.