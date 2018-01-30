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30 января 2018
29 января 2018
05:30  30 января 2018 0

Ознакомились, но не опубликовали. Минфин США передал «Кремлевский доклад» Конгрессу

Конгресс США ограничился секретным брифингомФото: Pixabay

Министерство финансов США предоставило Конгрессу данные о потенциальных санкциях против России. Детали так называемого «Кремлевского доклада», который администрация Белого дома обещала обнародовать в минувший понедельник, 29 января, пока не разглашаются.

Получение доклада Минфина Конгрессом США подтвердил американский сенатор Бен Кардин, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg. «Я не буду обсуждать секретные дискуссии, но я сосредоточен на этих санкциях и продолжу осуществлять активный надзор, чтобы возможности российского правительства осуществлять торговлю были существенно затруднены», — приводит RT слова сенатора.

Отметим, что в России анонсированный американский доклад о новых санкционных списках приняли неоднозначно. в частности, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что новые антироссийские санкции и «кремлевский доклад» глубоко безразличны простым россиянам, пишет «Газета.ру». Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «кремлевский доклад» США попыткой повлиять на российские выборы.

Между тем, по данным американского внешнеполитического ведомства, новые санкции могут и не потребоваться. «Раз мы видим, что закон работает, санкции в отношении конкретных отдельных физлиц лиц не потребуются, поскольку принятый ранее закон уже служит сдерживающим фактором», — говорится в распространенном заявлении представителя американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.

Евгений Александров
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