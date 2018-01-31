{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Минфин США перепутал топ-менеджеров
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,18
Динамика за 2 недели
Евро 69,93
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
31 января 2018
16:42  31 января 2018 0

В ЦИК переданы подписи в поддержку Собчак

Встреча Ксении Собчак со своими избирателями и волонтерами своего штаба. Москва, собчак ксения
Свои подписи в поддержку телеведущей поставили уже 105 тысяч человекФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
все новости сюжета

В Центральную избирательную комиссию РФ передали подписи в поддержку кандидата в президенты Ксении Собчак. Члены ее штаба решили подстраховаться и принесли подписных листов больше, чем нужно.

Сотрудники штаба Собчак привезли около 105 тысяч подписей в 24 коробках, пишет «Федеральное агентство новостей». Руководитель региональных штабов телеведущей Тимур Валеев заявил, что, помимо этого, в ЦИК доставили в качестве «небольшого запаса» еще 2,5 тысячи подписей. По его словам, их собирали почти по всей стране, кроме Севастополя и Крыма, сообщает канал 360.

Сейчас в ЦИК подсчитают подписи избирателей, после чего проверят на достоверность 60 тысяч подписных листов. Эти действия сотрудники должны сделать за 10 дней. Только после этого комиссия примет решение о регистрации кандидата.

Ранее сотрудники штаба Собчак сообщали про планы собрать 130-140 тысяч подписей в качестве подстраховки, писала «Русская планета». Кандидат баллотируется на выборы от непарламентской партии «Гражданская инициатива». В соответствии с выборным законодательством, ей необходимо было собрать в общей сложности как минимум 100 тысяч голосов.

Ольга Дудорова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров