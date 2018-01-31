В ЦИК переданы подписи в поддержку Собчак

16:42 31 января 2018 0

Свои подписи в поддержку телеведущей поставили уже 105 тысяч человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Центральную избирательную комиссию РФ передали подписи в поддержку кандидата в президенты Ксении Собчак. Члены ее штаба решили подстраховаться и принесли подписных листов больше, чем нужно.

Сотрудники штаба Собчак привезли около 105 тысяч подписей в 24 коробках, пишет «Федеральное агентство новостей». Руководитель региональных штабов телеведущей Тимур Валеев заявил, что, помимо этого, в ЦИК доставили в качестве «небольшого запаса» еще 2,5 тысячи подписей. По его словам, их собирали почти по всей стране, кроме Севастополя и Крыма, сообщает канал 360.

Сейчас в ЦИК подсчитают подписи избирателей, после чего проверят на достоверность 60 тысяч подписных листов. Эти действия сотрудники должны сделать за 10 дней. Только после этого комиссия примет решение о регистрации кандидата.

Ранее сотрудники штаба Собчак сообщали про планы собрать 130-140 тысяч подписей в качестве подстраховки, писала «Русская планета». Кандидат баллотируется на выборы от непарламентской партии «Гражданская инициатива». В соответствии с выборным законодательством, ей необходимо было собрать в общей сложности как минимум 100 тысяч голосов.