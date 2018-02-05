13:40 05 февраля 2018 10

Звезда избавляется от вещей из «старой жизни» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущая Дана Борисова, которая недавно прошла лечение от наркотической зависимости в Таиланде, призналась, что живет в нищете, в связи с чем распродает свои личные вещи. На продажу она выставила, в частности, шубы и квартиру в элитном жилом комплексе.

По возвращению в Москву Борисова предпочла сменить место жительства: сейчас она живет в двухкомнатной квартире, которую ей снимают друзья; они же покупают ей продукты питания. Телеведущая не может позволить себе этого сама, так как «в нищете и без зарплаты сейчас», в чем ей не стыдно признаться. В эфире передачи «Ты не поверишь!» она объяснила, что хочет избавиться от старых вещей и недвижимости, так как они напоминают ей прежнюю жизнь в зависимости.

«Я и квартиру сменила, и все вещи свои из употребления вывела. Я их ненавижу! Все раздала, а из той квартиры и той жизни я не взяла ничего, поэтому совершенно естественно, что мне не в чем ходить», — цитируют Борисову «Дни.ру». Однако неизвестно, когда ей удастся поправить материальное положение: все то, что Борисова выставила на продажу, спросом не пользуется. «Прикинь, за 40 отдаю! Прикинь! Сначала за 90 повесила — никакого ответа. Девчонки, забирайте, это все из прошлой жизни, из употребления», — призвала телеведущая.

Видео: НТВ

Ранее «URA.RU» сообщало, что Дана Борисова после реабилитации впала в депрессию. Она почувствовала себя очень одинокой из-за «агрессивных и безжалостных людей», которые позволяют себе грубости в адрес звезды. Она также страдает из-за непрекращающихся конфликтов с отцом ее дочери Максимом Аксеновым. По информации «Национальной службы новостей», телеведущая попала в список самых популярных персон по запросам пользователей «Яндекса» 2017 года.