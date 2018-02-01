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02 февраля 2018
01 февраля 2018
Главные новости Москвы
20:46  01 февраля 2018 8

«Люди безжалостны». Дана Борисова после реабилитации впала в депрессию

После Таиланда в Москве телеведущую встретили «агрессивно»Фото: Дана Борисова, Instagram

Телеведущая Дана Борисова поделилась, что страдает от плохого настроения, одиночества и вообще «впала в депрессию». Недавно она вернулась в Москву из Таиланда после лечения от наркозависимости и столкнулась с «безжалостными» и «агрессивными» людьми.

«На самом деле мне нелегко сейчас, даже развилась небольшая депрессия. Она обычно бывает у всех, кто выходит из реабилитации в агрессивную среду. Люди же у нас безжалостные, агрессивные. Постоянно кричат: „Ты недолеченная наркоманка!“ В общем, есть поводы для депрессии!» — приводит слова телеведущей StarHit.

Борисова добавила, что она также страдает из-за непрекращающихся конфликтов с отцом ее дочери Полины Максимом Аксеновым. По ее словам, мужчина неохотно идет ей навстречу и даже настраивает против Борисовой ребенка. В связи с этим телеведущая привлекла адвокатов.

Поводом для радости у нее сейчас является только примирение с матерью, у которой она попросила прощения накануне Нового года. Также звезда надеется найти новую любовь. Недавно в Instagram она поделилась новостью о свидании. Правда, как оказалось, безрезультатном — ухажер Борисовой оказался «не совсем свободным».

Ранее «URA.RU» писало о том, что Дана Борисова продает свою квартиру в Москве, в которой жила до реабилитации. По словам звезды, у нее с этим местом жительства связано много плохих воспоминаний, которые она предпочла бы забыть.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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