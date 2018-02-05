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06 февраля 2018
05 февраля 2018
Главные новости Москвы
21:13  05 февраля 2018 9

Погиб украинский дизайнер, поглумившийся над смертью российского пилота в Сирии. ВИДЕО

Краснопольский шил военную форму для украинской армииФото: Facebook Леонида Краснопольского
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Украинский дизайнер Леонид Краснопольский, который издевался над гибелью в Сирии российского летчика, попал в смертельное ДТП в Днепре. Его машину Kia Rio протаранила Toyota Prado.

Инцидент произошел спустя сутки после того, как Краснопольский оставил запись в Facebook о погибшем в Сирии пилоте самолета, передает «Ридус». «Васька, там в Сирии… Су-25 сбили… Побежали смотреть», — написал он незадолго до гибели под фото с «разговаривающими» котом и псом. Позже он назвал погибшего российского пилота Романа Филипова уроженцем Симферополя. По его словам, ранее мужчина «служил в украинской армии и предал родину». При этом известно, что Филипов родился в Воронеже и служил в Приморье.

Отметим, Леонид Краснопольский известен как волонтер, который шил военную форму и рюкзаки для украинской армии.

Как писало «URA.RU» ранее, штурмовик Су-25 ВКС РФ был сбит 3 февраля, предположительно, из переносного зенитно-ракетного комплекса в сирийской провинции Идлиб. Пилот успел доложить о попадании, катапультировался, однако оказался окружен террористами и принял бой. Майор почти полностью израсходовал три магазина автоматического пистолета Стечкина. Однако, видя преимущество террористов, Роман Филипов погиб, подорвав себя гранатой. Перед смертью майор крикнул: «Это вам за пацанов!» Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил летчика к званию «Герой Российской Федерации».

Юрий Викторов
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