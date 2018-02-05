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05 февраля 2018
Главные новости Москвы
16:25  05 февраля 2018 2

Погибшего в Сирии пилота Су-25 посмертно представили к званию Героя России

Самолет сбили 3 февраляФото: Виталий Тимкив, РИА «Новости»
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к званию Герой Российской Федерации летчика Романа Филипова, который погиб 3 февраля в Сирии в бою с террористами.

Самолет Филипова Су-25 был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) над сирийской провинцией Идлиб. Пилот до последнего держал машину в воздухе. После попадания он успел катапультироваться, однако оказался в окружении боевиков террористической организации «Джабхат ан-Нусра», напоминает «Федеральное агентство новостей».

Приняв бой, майор почти полностью израсходовал три магазина автоматического пистолета Стечкина. Однако, видя преимущество террористов, Роман Филипов погиб, подорвав себя гранатой. Перед смертью майор крикнул: «Это вам за пацанов!» — писало ранее URA.RU. Позже в Минобороны сделали заявление, что групповой удар высокоточного оружия по району, откуда, предположительно, произвели выстрел по российскому штурмовику, уничтожил там 30 боевиков.

Виктор Жуков
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