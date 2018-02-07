На Урале школы массово закрываются на карантин из-за заразного вируса

17:36 07 февраля 2018 0

В Перми на карантин закрыли 217 классов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В уральском регионе из-за гриппа и ОРВИ на карантин закрываются целые классы. Рост заболеваемости среди детей отмечают в Пермском крае, Тюменской и Свердловской областях, а также в ХМАО.

В столице Прикамья от занятий освобождены ученики 217 классов в 62-х школах, при этом одна из школ полностью остановила работу. В мэрии города массовое закрытие классов объяснили преодолением порога заболеваемости в 20%. За минувшую неделю региональное Управление Роспотребнадзора зафиксировало в Пермском крае больше 30 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Особенно много заболевших среди детей до шести лет. 5 февраля было решено закрыть на карантин школы и организации дополнительного образования в Чернушинском, Еловском, Уинском, Осинском, Октябрьском и Лысьвенском районах.

Почти 30 тысяч заболевших за неделю насчитали и в Свердловской области. Пять детских садов закрыты на карантин, не работают 47 классов в 27 школах. При этом по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 11%, сообщают специалисты областного Роспотребнадзора.

Ситуация с заболеваемостью в Тюменской области выглядит несколько иначе — в регионе за неделю грипп и ОРВИ диагностировали у 13 тысяч человек, большинство из них — дети в возрасте до 14 лет, отмечает местное управление Роспотребнадзора. В Омутинском муниципальном районе закрыли три класса в двух местных школах.

Рост простудных заболеваний отмечается и в Ханты-Мансийске. Здесь за последние семь дней с острой вирусной инфекцией и гриппом к врачам обратились 992 человека. Некоторые школы перешли на дистанционное обучение, сообщало ранее «URA.RU».