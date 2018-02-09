Аналитики назвали десятку самых богатых компаний на российском авторынке

04:28 09 февраля 2018 0

Первую строчку заняла японская марка Toyota Фото: depositphotos.com © URA.RU

Аналитики агентства «Автостат» составили рейтинг производителей, получивших наибольшую выручку на российском авторынке в 2017 году.

Первое место досталось японскому бренду Toyota, который заработал на продаже машин 217 миллиардов рублей, что на 2,5% меньше, чем в 2016 году. На второй строчке оказалась корейская компания KIA, получившая 202,5 млрд рублей. Она улучшила свой результат на 36%. Тройку лидеров замыкает российская марка Lada, выручка которой увеличилась на четверть — до 170 млрд рублей, передает «Экономика сегодня».

Четвертую позицию занял Hyundai, увеличивший свою выручку на 21,5% — до 169,5 млрд рублей, пятую — Mercedes-Benz с падением на 2% — до 150 млрд рублей. Также в рейтинг вошли марки Vollkswagen, Renault, BMW и Nissan. Все они смогли продемонстрировать рост и выручку более 100 млрд рублей. И на последней строчке Lexus с результатом 94 млрд рублей и падением на 1,5% по сравнению с прошлым годом.