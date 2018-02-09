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14:00  09 февраля 2018 1

Эпидемия гриппа в ХМАО набирает обороты. Число заболевших резко увеличивается

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Все школы Ханты-Мансийска уже закрыты на карантинФото: depositphotos.com © URA.RU

Санврачи в ХМАО предупредили о росте числа заболевших гриппом и ОРВИ. Роспотребнадзор рекомендует правительству региона воздержаться от проведения массовых, культурных и спортивных мероприятий, в результате под угрозой срыва оказалась «Лыжня России».

Согласно данным ведомства, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ превышает 1000 случаев на 100 тысяч населения в следующих МО: Урай, Нефтеюганск, Октябрьский район, Кондинский район и Ханты-Мансийск. Также санврачи добавили, что увеличение заболеваемости более чем на 50% в сравнении с прошлой неделей отмечено в следующих МО: Кондинский район — на 88%, Советский район — на 86%, Березовский район — на 84%, Октябрьский район — на 74%, Нефтеюганск — на 67%, Мегион — на 63% и Белоярский — на 55%.

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Как сообщил «URA.RU» директор департамента физической культуры и спорта Игорь Губкин, каких-либо поводов для переноса «Лыжни России» нет. «Данное мероприятие проходит на улице, на свежем воздухе, а не в закрытых помещениях. Оно обязательно состоится, и мы планируем, что в нем примут участие примерно 14 тысяч человек», — подчеркнул он.

На официальном сайте мероприятия отмечается, что самая массовая лыжная гонка в стране пройдёт в феврале 2018 года. В ней примут участие сотни тысяч любителей лыж, представляющих почти все уголки России, говорится в сообщении.

Как уже писало «URA.RU», власти Ханты-Мансийска приняли решение закрыть все школы города из-за надвигающейся эпидемии гриппа. Согласно информации на официальном городском портале столицы ХМАО, занятия будут проходить в дистанционном режиме с 8 по 14 февраля.

Игорь Волосин
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