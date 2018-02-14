Свой лифт и вертолетная площадка за 3,6 млрд рублей. Названы самые дорогие квартиры в Москве

04:24 14 февраля 2018 0

Суммарная стоимость самых дорогостоящих лотов составляет порядка 20 миллиардов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сети опубликован ТОП-10 самых дорогих квартир на вторичном рынке в Москве. На первой строчке оказался двухуровневый пентхаус площадью 1256 квадратных метров в гостинице «Москва» с собственными лифтами и вертолетной площадкой.

Его стоимость составляет порядка 3,58 миллиардов рублей. Лот уже на протяжении года находится на рынке, за это время он подешевел на 3%. Вторую позицию занял пятиэтажный пентхаус в жилом комплексе «Венский дом» за 2,28 миллиардов рублей, который потерял в цене 4%. Его площадь составляет 1846 квадратных метров, благодаря чему он считается самым большим пентхаусом, выставленным на продажу в столице. Третье место у апартаментов в той же гостинице «Москва» стоимостью в 2,07 миллиардов рублей и площадью 728 квадратных метров. За год квартира подешевела на 3,8%.

По оценке экспертов, средняя стоимость самых дорогих апартаментов и квартир в Москве показывает отрицательную динамику — совокупная стоимость десяти наиболее дорогостоящих лотов за последние двенадцать месяцев снизилась на 14 процентов, передает РИА «Новости».

Суммарная стоимость всех объектов в ТОП-10 составляет более 20,2 миллиардов рублей. Средняя цена квадратного метра в первой десятке находится на отметке 2,15 миллиона рублей. Год назад «квадрат» стоил в среднем около 2,27 миллионов рублей. Таким образом показатель снизился на 5,5 процентов.