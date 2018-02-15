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16 февраля 2018
15 февраля 2018
Главные новости Москвы
21:31  15 февраля 2018 6

Шурыгина вмешалась в скандал с Рыбкой и Дерипаской

Шурыгина считает, что после скандала с Рыбкой, статус Дерипаски упалФото: Диана Шурыгина, Instagram

Блогер Диана Шурыгина, прославившаяся на всю страну после истории с изнасилованием, прокомментировала скандал вокруг модели Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и олигарха Олега Дерипаски. Девушка поддержала жизненную позицию Рыбки, которая, как считается, работает в сфере эскорт-услуг.

Шурыгина похвалила модель за целеустремленность, однако не забыла и о морали. «Ну реально молодец, че… Поставила цель — добилась, написала книгу. А по отношению к Дерипаске некрасиво, конечно, статус его упал», — приводят слова Шурыгиной «Дни.ру».

Напомним, Настя Рыбка опубликовала в Instagram фотографии, на которых присутствует Дерипаска, а также выпустила книгу «Дневник по соблазнению миллиардера», где описала свои встречи с разными бизнесменами. На основании снимков и книги «Фонд борьбы с коррупцией» провел расследование, посвященное Дерипаске, а затем опубликовал его итоги в сети. После этого олигарх подал в суд на модель за распространение материалов о его личной жизни, напоминает «Национальная служба новостей».

Ранее кандидат в президенты РФ Ксения Собчак встала на защиту Насти Рыбки, назвав ее «жертвой». Этот скандал, по словам самой телеведущей, оскорбляет ее как женщину, писало «URA.RU». Собчак отметила, что такое отношение к представительницам слабого пола непозволительно.

Ксения Томашова
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