В Нижнем Новгороде пара занялась сексом в метро прямо при пассажирах. ВИДЕО

13:11 18 февраля 2018 69

Никто из пассажиров не стал останавливать влюбленных Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Нижнем Новгороде молодая пара занялась сексом прямо в вагоне метро. Один из очевидцев снял происходящее на камеру и рассказал, что инцидент произошел в День всех влюбленных — 14 февраля.

Ролик длится семь минут, за это время его герои успевают несколько раз поменять позу и проехать пару остановок метро. Пассажиры, находящиеся в вагоне, старались не обращать внимания на действия молодых людей. Портал NN.Ru отметил, что на видео часть кадра «размыта», поэтому непонятно, действительно ли девушка была голой или это был всего лишь розыгрыш.

Психолог Вячеслав Киреев с уверенностью заявил порталу, что «это могла быть просто провокация. «Молодые люди прекрасно видели, что их снимают. Скорее всего, эти действия можно охарактеризовать как хулиганство. Судя по поведению девушки, она могла быть в состоянии опьянения. Кроме развязности, можно сказать, что в действиях пары прослеживаются элементы эксгибиционизма», — сказал специалист.