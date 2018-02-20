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20 февраля 2018
19 февраля 2018
18 февраля 2018
13:36  20 февраля 2018 1

Грудинин направил своего соратника на самую протестную территорию Прикамья

Визит Павла Грудинина в УрО РАН. Екатеринбург, афонин юрий, грудинин павел
Самого кандидата ждут в регионе в мартеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермский край собирается экономист Юрий Болдырев, который является доверенным лицом кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина. В партии «URA.RU» сообщили, что визит самого кандидата также в по-прежнему ожидается.

Болдырев приедет в Прикамье в среду, 21 февраля. В разные годы политик занимал должности главного государственного инспектора РСФСР и заместителя председателя Счетной палаты РФ. Был одним из основателей партии «Яблоко».

Визит Павла Грудинина в УрО РАН. Екатеринбург, болдырев юрий
Юрий Болдырев посмотрит на жителей протестной территории
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представитель Грудинина проведет в Перми пресс-конференцию, затем встретится с жителями. А вечером состоится выезд в поселок Майский Краснокамского района, одну из наиболее протестных территорий Пермского края, где в бедственном положении пребывает основное предприятие — свинокомплекс «Пермский». В 2016 году Майский отметился тем, что массово голосовал за КПРФ. Жители почти два года выходят на пикеты и митинги. А на выборах в местный Совет депутатов, прошедших 10 декабря прошлого года, при явке всего в 20,12% большинство мандатов получили самовыдвиженцы — их шестеро.

Исполняющий обязанности первого секретаря краевого комитета КПРФ Ксения Айтакова сообщила «URA.RU», что пока неясно, когда в Пермь приедет сам Павел Грудинин. Визит по-прежнему планируется на март, но не исключено, что он состоится раньше.

Ранее с призывами к Грудинину выступили пермские обманутые дольщики. Они записали видеоролик с хэштегом «#дядяпашапомоги» и предложили политику стать губернатором в случае поражения на президентских выборах, которые пройдут 18 марта.

Стефан Савелли
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