Грудинин направил своего соратника на самую протестную территорию Прикамья

В Пермский край собирается экономист Юрий Болдырев, который является доверенным лицом кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина. В партии «URA.RU» сообщили, что визит самого кандидата также в по-прежнему ожидается.
Болдырев приедет в Прикамье в среду, 21 февраля. В разные годы политик занимал должности главного государственного инспектора РСФСР и заместителя председателя Счетной палаты РФ. Был одним из основателей партии «Яблоко».
Представитель Грудинина проведет в Перми пресс-конференцию, затем встретится с жителями. А вечером состоится выезд в поселок Майский Краснокамского района, одну из наиболее протестных территорий Пермского края, где в бедственном положении пребывает основное предприятие — свинокомплекс «Пермский». В 2016 году Майский отметился тем, что массово голосовал за КПРФ. Жители почти два года выходят на пикеты и митинги. А на выборах в местный Совет депутатов, прошедших 10 декабря прошлого года, при явке всего в 20,12% большинство мандатов получили самовыдвиженцы — их шестеро.
Исполняющий обязанности первого секретаря краевого комитета КПРФ Ксения Айтакова сообщила «URA.RU», что пока неясно, когда в Пермь приедет сам Павел Грудинин. Визит по-прежнему планируется на март, но не исключено, что он состоится раньше.
Ранее с призывами к Грудинину выступили пермские обманутые дольщики. Они записали видеоролик с хэштегом «#дядяпашапомоги» и предложили политику стать губернатором в случае поражения на президентских выборах, которые пройдут 18 марта.