ЦИК вынес решение по жалобе Грудинина на травлю со стороны журналистов

02:55 21 февраля 2018 1

ЦИК не усмотрел нарушений по отношению к Павлу Грудинину со стороны СМИ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рабочая группа ЦИК рассмотрела жалобы кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина на агитацию против него на федеральных телеканалах. Большинство сюжетов о коммунисте якобы подаются в негативном ключе, в связи с чем кандидат потребовал предоставить ему дополнительное эфирное время для возражений. В этом ему было отказано, поскольку никакой травли со стороны СМИ выявлено не было.

Как сообщили в Центризбиркоме, от Грудинина поступило 30 жалоб на новостные и информационно-аналитические сюжеты. Все они были изучены и систематизированы рабочей группой ЦИК, а доводы и требования кандидата были направлены на сами телеканалы. Они не усмотрели в выпусках никаких нарушений и оснований для предоставления коммунисту дополнительного эфирного времени для разъяснений. К такому же мнению пришла рабочая группа, отказав в удовлетворении жалоб.

«Начался агитационный период в СМИ и каналы предоставили огромное количество времени кандидатам, в том числе для дебатов. Думаю, кандидаты в своих роликах и на дебатах смогут расставить все точки на „i“. Для этого и существует агитационный период, когда каналами предоставляются гарантии доступа к эфиру», — сказала секретарь комиссии Майя Гришина.