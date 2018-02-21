15:01 21 февраля 2018 15

Меламеда отпустят в ближайшее время Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Московский городской суд отказался продлевать домашний арест экс-главе «Роснано» Леониду Меламеду и бывшему финансовому директору корпорации Святославу Понурову, сообщил журналистам представитель прокуратуры. Также суд признал законным возврат в генпрокуратуру дела топ-менеджера.

Как уточняет РИА «Новости», срок ареста фигурантов истекает сегодня, 21 февраля. Значит, они будут освобождены в ближайшее время.

Меламед и Понуров обвиняются в растрате 220 млн рублей. По версии следствия, Меламед оплатил подставной фирме услуги, которые не были нужны корпорации, напоминает «Национальная служба новостей». Ранее сообщалось, что на процесс по этому делу прибыл глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Он был привлечен в качестве свидетеля.