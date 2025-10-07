В Минобороны рассказали, как солдат ВС РФ остановил противника одним действием

Младший сержант Сергей Береснев уничтожил пятерых военнослужащих ВСУ в ходе огневого столкновения, применив реактивный пехотный огнемет. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Береснев выполнял задачу по обороне опорного пункта.
«В ходе несения боевого дежурства своевременно обнаружил приближающуюся штурмовую группу противника. Не теряя самообладания, Сергей доложил командиру о приближающемся противнике и вступил в стрелковый бой», — передает ТАСС сообщение Минобороны.
Используя реактивный пехотный огнемет «Шмель» по скоплению сил ВСУ, младший сержант Береснев ликвидировал до пяти боевиков ВСУ В ведомстве добавили, что в результате умелых действий военнослужащего украинская сторона понесла потери и была вынужден отступить.
Кроме того, в министерстве сообщили о подвиге гвардии рядового Ильи Широкова. Будучи командиром отделения взвода батареи артиллерийской разведки, он решал специальные задачи по снабжению пункта управления огнем разведывательной информацией.
Во время ведения разведки отделение гвардии рядового Широкова попало под артиллерийский обстрел со стороны украинских формирований. Проявив мужество и решимость, Широков оперативно отдал приказ подчиненному составу укрыться, а сам продолжил наблюдение и фиксацию координат вражеских огневых позиций, отметили в ведомстве.
Ранее Минобороны РФ отметило подвиг старшего сержанта Павла Метельского. Будучи водителем-радиотелефонистом, он не только обеспечивал снабжение и переброску штурмовых групп, но и сумел вывезти из-под обстрела и доставить в госпиталь более сотни раненых бойцов, передает «Царьград». Все это — в условиях непрерывных атак артиллерии, танков и украинских беспилотников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.