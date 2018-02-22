14:17 22 февраля 2018 12

Денис Спицов посвятил свое серебро не попавшим на Игры российским спортсменам ФОТО: Денис Спицов, Instagram

Власти Тюменской области финансово поощрят спортсменов, которые займут призовые места на Олимпийских играх в Пхенчхане. Такое заявление сделал глава региона Владимир Якушев. Кроме того, губернатор направил олимпийцам поздравительную телеграмму.

За олимпийское золото атлетам и их тренерам из региональной казны выплатят по 3 млн рублей, выигравших серебряные медали ждет премия в 2,5 млн рублей, бронзовых призеров поощрят выплатой в 2 млн рублей. Спортсмены, участвовавшие в Олимпиаде, но не выигравшие медалей, получат по 575 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе губернатора региона Владимира Якушева. В разговоре с корреспондентом «URA.RU» пресс-секретарь главы региона Ольга Фролова уточнила, что если спортсмен получит две медали, выплата будет только за лучший результат — награды не суммируются.

Накануне тюменские лыжники Денис Спицов и Александр Большунов завоевали серебряную медаль в командном спринте на Олимпийских играх — 2018. Это уже третья награда Спицова на этих Играх: он взял бронзу в гонке на 15 километров свободным стилем и серебро в эстафете. Большунов стал серебряным призером в эстафете и завоевал бронзу в спринте классическим стилем.

Тюменский поздравил спортсменов с медалями: «Восхищаемся вашим мастерством и волей к победе. Это была невероятная гонка на пределе скоростей и человеческих возможностей. Захватывающая конкурентная борьба сильнейших спортсменов планеты. Вы большие молодцы! Так держать!» — написал глава региона в телеграмме тюменским лыжникам.

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Российские спортсмены в Южной Корее выступают под нейтральным флагом. Международный олимпийский комитет (МОК) запретил российской сборной выступать на Играх из-за допингового скандала. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет бойкотировать Олимпиаду, напоминает «Федеральное агентство новостей».