Армен Джигарханян оплакивает новую потерю: в США умер домашний любимец артиста, кот по кличке Фил. Он прожил с актером 15 лет.
Несмотря на то, что Джигарханян завел нового кота, тоска по прежнему любимцу не утихает. «Мой новый кот совсем не тот… Мы не нашли с ним общего языка. Вначале было чувство, когда мне этого кота принесли, что этот тот первый Фил пришел ко мне. Оказалось, что нет. Я много плакал из-за этого», — приводит слова Джигарханяна StarHit.
По словам актера, за 15 лет Фил стал его настоящим другом. Особенно остро потеря воспринимается потому, что сам актер стал участником неутихающего скандала в связи с его разводом с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Сейчас ему приходится решать вопросы, связанные с разделом имущества, что в его возрасте (артисту 82 года) уже очень сложно.