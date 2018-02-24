{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрина проигнорировали. Холманских дал вводные, как жить после выборов. Зама Куйвашева заберут в губернаторы
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 69,63
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 февраля 2018
21:43  24 февраля 2018 0

«Я много плакал». Джигарханян страдает из-за новой потери

Гадание на ВИПьё. Челябинск, кот, котик, домашнее животное
Новый питомец не приносит радости актеру (архивное фото)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Армен Джигарханян оплакивает новую потерю: в США умер домашний любимец артиста, кот по кличке Фил. Он прожил с актером 15 лет.

Несмотря на то, что Джигарханян завел нового кота, тоска по прежнему любимцу не утихает. «Мой новый кот совсем не тот… Мы не нашли с ним общего языка. Вначале было чувство, когда мне этого кота принесли, что этот тот первый Фил пришел ко мне. Оказалось, что нет. Я много плакал из-за этого», — приводит слова Джигарханяна StarHit.

По словам актера, за 15 лет Фил стал его настоящим другом. Особенно остро потеря воспринимается потому, что сам актер стал участником неутихающего скандала в связи с его разводом с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Сейчас ему приходится решать вопросы, связанные с разделом имущества, что в его возрасте (артисту 82 года) уже очень сложно.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров