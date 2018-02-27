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27 февраля 2018
Главные новости Москвы
14:51  27 февраля 2018 8

Кадыров показал Медведеву чеченскую машину, которой интересуются иностранные военные. ФОТО, ВИДЕО

Дмитрий Медведев внимательно изучил салонФото: личная страница Рамзана Кадырова во «ВКонтакте»

Глава Чечни Рамзан Кадыров продемонстрировал российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву новые боевые машины «Чеборз» и «Чаборз-6», которые были разработаны на базе Российского университета спецназа в городе Гудермес. Об этом глава республики сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Во время показа техники Кадыров отметил, что по своим тактико-техническим и боевым характеристикам машины значительно превосходят известные зарубежные аналоги. По его словам, к военным новинкам проявляют интерес ведомства целого ряда стран.

Впервые многофункциональный автомобиль «Чаборз-6» класса багги был презентован 24 февраля в Грозном. Кадыров отметил, что его можно будет переоборудовать в грузопассажирский, санитарно-эвакуационный и ударный варианты. Помимо этого, Кадыров также обсудил с Медведевым вопросы развития сельского хозяйства в республике и строительство всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи».

Александр Пономарев
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