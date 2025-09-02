В Россию въехали более 16 тысяч украинцев с начала 2025 года

В 2025 году границу России пересекли 16 225 граждан Украины. Из этого числа 15 338 человек прибыли в своих целях, а еще 652 человека — с деловыми визитами. Соответствующая информация приводится в данных статистики.
«Согласно имеющимся сведениям, из них: 15 338 совершали частные визиты; 652 — деловой; 57 человек приехали в качестве туристов», — передает РИА Новости статистические данные. Также отмечается, что еще у 21 украинца целью поездки был транзит.
Что касается способов пересечения границы, большинство — 15 475 украинцев — воспользовались авиаперелетами. На автомобилях в страну въехали 705 человек, а пешком перешли границу 45 граждан Украины.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что мнение украинцев, которые нашли убежище в стране, тоже нужно учитывать при урегулировании текущего конфликта. По его словам, в РФ находится примерно семь миллионов граждан Украины, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.