В Россию въехали более 16 тысяч украинцев с начала 2025 года

По данным статистики, 15 338 украинцев совершали частные визиты в РФ
В 2025 году границу России пересекли 16 225 граждан Украины. Из этого числа 15 338 человек прибыли в своих целях, а еще 652 человека — с деловыми визитами. Соответствующая информация приводится в данных статистики. 

«Согласно имеющимся сведениям, из них: 15 338 совершали частные визиты; 652 — деловой; 57 человек приехали в качестве туристов», — передает РИА Новости статистические данные. Также отмечается, что еще у 21 украинца целью поездки был транзит.

Что касается способов пересечения границы, большинство — 15 475 украинцев — воспользовались авиаперелетами. На автомобилях в страну въехали 705 человек, а пешком перешли границу 45 граждан Украины.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что мнение украинцев, которые нашли убежище в стране, тоже нужно учитывать при урегулировании текущего конфликта. По его словам, в РФ находится примерно семь миллионов граждан Украины, передает RT. 

