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27 февраля 2018
26 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
18:34  27 февраля 2018 0

В Екатеринбурге начался новый суд над следователем-убийцей

Карпов впервые за четыре года появился на людяхФото: Владимир Жабриков

В суде Ленинского района Екатеринбурга прошло предварительное слушание по делу бывшего следователя прокуратуры Свердловской области Алексея Карпова. Ранее он был осужден за серию заказных убийств. Из-за проблем, возникших с этапированием, отменялись заседания 6 и 13 февраля. Даже сегодня, 27 февраля, предварительное заседание должно было состояться утром, но было перенесено на вечер.

Суд над Карповым начался из-за того, что его подельник, также отбывающий срок, дал показания по еще одному преступному эпизоду их группы. В чем именно еще обвиняют бывшего следователя — пока неизвестно. «Судебное заседание пройдет пятого марта, оно будет открытым, там все узнаете», — сообщил «URA.RU» судья Александр Тараненко.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Алексей Карпов был признан виновным в организации двух убийств. За это в 2014 году его приговорили к 20 годам колонии. Его подельники, киллер Алексей Савосин, чемпион Европы по пауэрлифтингу, призер Кубка мира получил 21,5 года, а посредник Александр Бабусенков — 9,5 лет колонии.

«Мы заявили ходатайство о возвращении дела прокурору, поскольку считаем, что оно незаконно возбуждено, с нарушением закона. Ему вменяют покушение на организацию убийства Бабусенков. Этот эпизод в 2012-14 годах полностью исследовался, по нему было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. А сейчас спустя четыре года его отменили и снова вменяют», — рассказал «URA.RU» Василий Вяткин, адвокат бывшего следователя Алексея Карпова.

Александр Лукманов
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