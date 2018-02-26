На Урале с третьей попытки начнется суд по делу следователя-убийцы

В Ленинском суде Екатеринбурга начинается процесс по делу бывшего следователя прокуратуры Свердловской области Алексея Карпова. Ранее он был осужден за серию заказных убийств и отбывает срок в Иркутске. Для рассмотрения вновь открывшегося эпизода Карпова этапировали в Екатеринбург.
«Ранее заседания в суде по делу Карпова назначались на 6 и 13 февраля, но они не состоялись из-за того, что подсудимого не привезли. На этот раз этапирование состоялось, судебное заседание начнется в срок», — сообщили «URA.RU» в суде Ленинского района Екатеринбурга.
Судебное разбирательство пройдет из-за того, что подельник следователя-убийцы Александр Бабусенков, который также отбывает срок, дал против него показания по еще одному убийству. Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Алексей Карпов был признан в организации двух убийств, за что приговорен к 20 годам колонии. Его киллер — чемпион Европы по пауэрлифтингу, призер Кубка мира Алексей Савосин — осужден на 21,5 года. Посредник Александр Бабусенков приговорен к 9,5 годам лишения свободы.
По версии следствия, Карпов организовал убийство бухгалтера собственной фирмы, которую он открыл после увольнения из прокуратуры. Карпов задолжал ей крупную сумму, но не хотел отдавать долг. В другой раз был застрелен директор «Сибирской торговой компании». Карпов устранил коммерсанта из-за того, что ему приглянулась его недвижимость.