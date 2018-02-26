{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Мэр Екатеринбурга: «Бздех не схватишь, в жопу не впятишь». ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,92
Динамика за 2 недели
Евро 68,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 февраля 2018
25 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
13:59  26 февраля 2018 0

На Урале с третьей попытки начнется суд по делу следователя-убийцы

Суд по делу Карпова и его товарищей. Екатеринбург, карпов алексей, савосин алексей
Савосин (с бородой) и Карпов во время вынесения приговора в 2014 годуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ленинском суде Екатеринбурга начинается процесс по делу бывшего следователя прокуратуры Свердловской области Алексея Карпова. Ранее он был осужден за серию заказных убийств и отбывает срок в Иркутске. Для рассмотрения вновь открывшегося эпизода Карпова этапировали в Екатеринбург.

«Ранее заседания в суде по делу Карпова назначались на 6 и 13 февраля, но они не состоялись из-за того, что подсудимого не привезли. На этот раз этапирование состоялось, судебное заседание начнется в срок», — сообщили «URA.RU» в суде Ленинского района Екатеринбурга.

Судебное разбирательство пройдет из-за того, что подельник следователя-убийцы Александр Бабусенков, который также отбывает срок, дал против него показания по еще одному убийству. Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Алексей Карпов был признан в организации двух убийств, за что приговорен к 20 годам колонии. Его киллер — чемпион Европы по пауэрлифтингу, призер Кубка мира Алексей Савосин — осужден на 21,5 года. Посредник Александр Бабусенков приговорен к 9,5 годам лишения свободы.

По версии следствия, Карпов организовал убийство бухгалтера собственной фирмы, которую он открыл после увольнения из прокуратуры. Карпов задолжал ей крупную сумму, но не хотел отдавать долг. В другой раз был застрелен директор «Сибирской торговой компании». Карпов устранил коммерсанта из-за того, что ему приглянулась его недвижимость.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров