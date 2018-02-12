Екатеринбургского следователя-убийцу Карпова будут снова судить

Бывшего следователя прокуратуры Свердловской области Алексея Карпова, осужденного за серию заказных убийств, этапировали из Иркутска, где он отбывает срок, в Екатеринбург. Подельник следователя-убийцы Александр Бабусенков, который также сидит, дал против него показания по еще одному убийству, и срок бывшего следователя может увеличиться лет на десять.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что бывший прокурорский работник Алексей Карпов был признан виновным в организации двух убийств и получил 20 лет колонии строгого режима. Его киллер — чемпион Европы по пауэрлифтингу, призер Кубка мира Алексей Савосин получил тогда 21,5 года. Еще один фигурант дела — посредник Александр Бабусенков — получил 9,5 лет лишения свободы.
По версии следствия, первое убийство произошло в феврале 2010 года. В то время Карпов, уволившийся из прокуратуры, работал директором фонда «Сохраним природу». Его финансовым интересам препятствовала бухгалтер фирмы, к тому же Карпов должен был ей крупную сумму денег. Женщина была застрелена возле своего гаража.
Второе убийство произошло в 2012 году. Выстрелом в голову был убит 36-летний директор «Сибирской торговой компании» Евгений Коновалов. Киллер Савосин обманом выманил бизнесмена на встречу в безлюдное место и убил прямо в автомобиле. Позже было доказано, что Карпов планировал провести аферу с недвижимостью, ранее принадлежавшей коммерсанту. За убийства двух человек Карпов заплатил спортсмену 350 и 500 тысяч рублей.