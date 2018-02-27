Эксперты выяснили, что влияет на стабильность в России

21:34 27 февраля 2018 0

Россияне ощущают стабильность в стране Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В период с 19 по 25 февраля индекс социально-политической стабильности в России (Russian Sociai and Political Stability Index — RSPSI) увеличился на два пункта и достиг отметки в 100 пунктов. Такие данные приводит Центр политической конъюнктуры (ЦПК).

Согласно графику ЦПК, в январе 2018 года индекс находился на отметке в сто пунктов и выше, однако в середине февраля значение опускалось до 98 пунктов. Сейчас показатель снова достиг значения сто.

Фото: Центр политической конъюктуры

Ключевым событием, которое повлияло на восприятие ситуации в стране, ЦПК назвал определенность с датой послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и возвращение его к рабочему графику после новостей о состоянии его здоровья. Также, по информации центра, на рост индекса повлияли повышение кредитных рейтингов РФ международными агентствами, рост ВВП в начале года, расширение полномочий РАН и победа российских хоккеистов на Олимпиаде-2018.

В числе негативных моментов оказались давление на Россию из-за событий в Сирии, слухи о причастности МИД и Совбеза к «кокаиновому скандалу», отсутствие значимых событий в предвыборной кампании Путина, снижение качества работы следственных органов и марш памяти в честь оппозиционного политика Бориса Немцова. Несмотря на эти события, в настоящее время индекс показывает позитивную динамику, считает директор ЦПК Алексей Чеснаков. «Ряд тенденций в экономической и социальной политике, очевидно, способствуют улучшению восприятия ситуации в стране», — цитирует его «Интерфакс».

Индекс стабильности учитывает позитивные и негативные события, влияющие на устойчивость власти. Сотрудники ЦПК начали замерять показатель с начала текущего года. Исходное значение было взято за 100. Показатель корректируется каждую неделю в зависимости от событий, которые произошли за это время.