{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Автобус, ехавший в Челябинскую область, разбился в Башкирии. ФОТО, ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,67
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 февраля 2018
Главные новости Москвы
21:34  27 февраля 2018 0

Эксперты выяснили, что влияет на стабильность в России

Первомай (1 мая). Москва, спасская башня, стабильность
Россияне ощущают стабильность в странеФото: Антон Белицкий © URA.RU

В период с 19 по 25 февраля индекс социально-политической стабильности в России (Russian Sociai and Political Stability Index — RSPSI) увеличился на два пункта и достиг отметки в 100 пунктов. Такие данные приводит Центр политической конъюнктуры (ЦПК).

Согласно графику ЦПК, в январе 2018 года индекс находился на отметке в сто пунктов и выше, однако в середине февраля значение опускалось до 98 пунктов. Сейчас показатель снова достиг значения сто.

Фото: Центр политической конъюктуры

Ключевым событием, которое повлияло на восприятие ситуации в стране, ЦПК назвал определенность с датой послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и возвращение его к рабочему графику после новостей о состоянии его здоровья. Также, по информации центра, на рост индекса повлияли повышение кредитных рейтингов РФ международными агентствами, рост ВВП в начале года, расширение полномочий РАН и победа российских хоккеистов на Олимпиаде-2018.

Новость по теме
СМИ: Путин кардинально изменит формат послания Федеральному собранию

В числе негативных моментов оказались давление на Россию из-за событий в Сирии, слухи о причастности МИД и Совбеза к «кокаиновому скандалу», отсутствие значимых событий в предвыборной кампании Путина, снижение качества работы следственных органов и марш памяти в честь оппозиционного политика Бориса Немцова. Несмотря на эти события, в настоящее время индекс показывает позитивную динамику, считает директор ЦПК Алексей Чеснаков. «Ряд тенденций в экономической и социальной политике, очевидно, способствуют улучшению восприятия ситуации в стране», — цитирует его «Интерфакс».

Индекс стабильности учитывает позитивные и негативные события, влияющие на устойчивость власти. Сотрудники ЦПК начали замерять показатель с начала текущего года. Исходное значение было взято за 100. Показатель корректируется каждую неделю в зависимости от событий, которые произошли за это время.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров