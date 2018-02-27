Федерация керлинга России будет доказывать невиновность Крушельницкого

22:37 27 февраля 2018 2

ФКР уже сотрудничает со следствием и собирает материалы для оправдания спортсмена Федерация керлинга России, «ВКонтакте»

Федерация керлинга России (ФКР) утвердила состав комиссии, члены которой будут доказывать невиновность Александра Крушельницкого, которого обвиняют в принятии допинга. Планируется, что ее члены будут собирать всю необходимую информацию, а также содействовать правоохранительным органам.

По словам президента ФКР, члена Комитета Гоcдумы по физической культуре, спорту и туризму Дмитрия Свищева, комиссия будет заниматься доказательством невиновности Крушельницкого. «ФКР будет обращаться во все организации, которые хоть как-то могут нам помочь», — отметил Свищев. Председателем группы назначили Юрия Андрианова, секретарем — Ольгу Шашлову, пишет Life.

Дмитрий Свищев также сообщил, как движется расследования по делу о нарушении антидопинговых правил Крушельницким. По его словам, Международный олимпийский комитет (МОК) передал федерации все материалы по делу спортсмена. Он также добавил, что ФКР сотрудничает со Следственным комитетом, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Ранее стало известно, что в допинг-пробе «А» у керлингиста Крушельницкого обнаружили 8069 нг/мл запрещенного мельдония. Во второй пробе специалисты нашли меньше препарата — 5721 нг/мл. Из-за этого Крушельницкого и его супругу Брызгалову лишили бронзовых медалей, завоеванных на Олимпиаде 2018 года в Южной Корее.