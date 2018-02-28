Клинтон напомнила Трампу об актуальности фразы «Русские идут!»

23:31 28 февраля 2018 4

Хиллари Клинтон призвала Трампа защитить США от России Фото: сайт Дональда Трампа

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон предупредила президента страны Дональда Трампа об угрозе, которая якобы исходит со стороны России, и заявила, что фраза «Русские идут!» до сих пор актуальна. Соответствующее сообщение она сделала 28 февраля в своем Twitter.

«Как бывший госсекретарь и американка, я говорю, что русские все еще идут. Наши кадровые разведчики побуждают Трампа к действию. Он будет продолжать [их] игнорировать и сдавать позиции или же защитит нашу страну», — приводит RT сообщение Клинтон.

Фраза «Русские идут!», согласно открытым источникам, была актуальна во времена холодной войны и символизировала военную угрозу НАТО со стороны СССР. Нередко это выражение приписывают первому министру обороны США Джеймсу Форрестолу. В 1949 году, находясь в психиатрической лечебнице, он покончил с собой. Незадолго до этого он, будучи в бреду, он повторял эти слова.