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Главные новости Югры
18:17  22 февраля 2018 4

Знатокам истории ХМАО подарят квартиру и машину. Нужно ответить всего лишь на 10 вопросов. ФОТО

Виды города. Нижневартовск, новостройка на ленина 48
Главные призы викторины — квартира и машинаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Югре 24 февраля стартует уникальная викторина, подобной которой в регионе еще не было. Об этом «URA.RU» сообщили в центре «Открытый регион».

Историко-краеведческая викторина начнется с 24 февраля. Анкеты, где будет 10 вопросов, разместят на сайте «Открытого региона». Волонтеры также будут приносить их жителям ХМАО на дом. Подсказки разместят в исторических материалах, опубликованных на портале «Открытый регион», а также у информационных партнеров.

Анкеты от участников соберут 18 марта. Итоги подведут 24-го — в день открытия Мегионского месторождения нефти, которое подтвердило колоссальные запасы углеводородов в ХМАО и положило начало промышленной нефтедобыче в округе. Главные призы — квартира и машина. «URA.RU» первым покажет своим читателям анкету викторины.

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Фото: читатели «URA.RU»

В окружном департаменте общественных и внешних связей отметили, что с инициативой провести викторину выступили общественники, а всего в округе планируется почти 50 мероприятий в рамках проекта «Югра Многовековая». Как ранее сообщало «URA.RU», 2018 год проходит в регионе под знаком 900-летия первого упоминания ХМАО в русских исторических летописях, что подтверждено экспертными заключениями Института Российской истории РАН.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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