У российской армии появится колесный танк

Российские военные инженеры разрабатывают танк на колесной платформе «Бумеранг». Новая единица боевой техники сойдет с конвейера в ближайшее время. Об этом в воскресенье, 4 марта, заявил генеральный директор российской Военно-промышленной компании (ВПК) Александр Красовицкий.
«В наших планах есть сегодня колесный танк», — цитирует РИА «Новости» слова Красовицкого. Он добавил, что «это, в принципе, будет такое ноу-хау на этой же платформе („Бумеранг“ — прим. ред.)». Кроме того, гендиректор ВПК заключил, что об этом можно будет поговорить в самое ближайшее время.
Ранее Минобороны России на своем сайте опубликовало фотографии новейшей военной техники. Среди представленных боевых машин — БМП «Бумеранг». Впервые бронетехнику показали публике на параде в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Кроме того, на заседании оборонного комитета Совета Федерации замначальника ФГБУ «46 Центральный научно-исследовательский институт» Олег Ачасов заявил, что в настоящее время ведется разработка нескольких видов перспективного оружия, в том числе танков и боевых машин на платформах «Армата», «Курганец», «Бумеранг».