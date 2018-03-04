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04 марта 2018
15:29  04 марта 2018 11

У российской армии появится колесный танк

Однодневные сборы парламентариев и прессы в 21 бригаде Росгвардии. Москва, бтр, конвой, армия, солдаты, вежливые люди, росгвардия
Впервые боевую платформу представили еще в 2015 году на параде ПобедыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские военные инженеры разрабатывают танк на колесной платформе «Бумеранг». Новая единица боевой техники сойдет с конвейера в ближайшее время. Об этом в воскресенье, 4 марта, заявил генеральный директор российской Военно-промышленной компании (ВПК) Александр Красовицкий.

«В наших планах есть сегодня колесный танк», — цитирует РИА «Новости» слова Красовицкого. Он добавил, что «это, в принципе, будет такое ноу-хау на этой же платформе („Бумеранг“ — прим. ред.)». Кроме того, гендиректор ВПК заключил, что об этом можно будет поговорить в самое ближайшее время.

сайт Минобороны РФ

Ранее Минобороны России на своем сайте опубликовало фотографии новейшей военной техники. Среди представленных боевых машин — БМП «Бумеранг». Впервые бронетехнику показали публике на параде в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Кроме того, на заседании оборонного комитета Совета Федерации замначальника ФГБУ «46 Центральный научно-исследовательский институт» Олег Ачасов заявил, что в настоящее время ведется разработка нескольких видов перспективного оружия, в том числе танков и боевых машин на платформах «Армата», «Курганец», «Бумеранг».

Иван Шестак
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