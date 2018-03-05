В Югре открыли электростанцию за 120 млн рублей

В Мегионе открылась новая трансформаторная подстанция ПС 35/6кВ «Заречная» и распределительный пункт 6 кВ №5 в 19 микрорайоне. Ожидается, что новый объект обеспечит энергией 20, 21, 22 микрорайоны, будущую школу, спортивный комплекс и детский сад.
«Мы выводим из эксплуатации устаревшее оборудование. На месте прежней подстанции будут построены новые жилые дома», — сказал на открытии подстанции директор ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» Максим Медведев. На открытии также присутствовали глава Мегиона Олег Дейнека и директор АО «Городские электрические сети» Анатолий Алтапов.
После осмотра объекта администрация Мегиона и ОАО «ЮТЭК-РС» подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.
По завершении отопительного сезона нагрузки со старой подстанции, которая находится в эксплуатации более 30 лет, будут переведены на новую. В строительство новых объектов и необходимых воздушных и кабельных сетей компания «ЮТЭК-Региональные сети» инвестировала более 120 миллионов рублей.