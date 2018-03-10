Трамп показал конгрессменам видеоигру с расстрелом пассажиров в аэропорту Москвы

03:43 10 марта 2018 1

Дональд Трамп обратил таким образом внимание на жестокость в видеоиграх Фото: сайт Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп провел встречу с представителями игровой индустрии, членами родительских организаций и конгрессменами, на которой обсудил проблему насилия в видеоиграх. Во время беседы американский лидер показал нарезку жестоких сцен из игр, и одной из них стал эпизод расстрела террористами людей в московском аэропорту из Call of Duty: Modern Warfare 2.

Также на заседании Трамп призвал разработчиков ужесточить ограничения по возрасту на свои продукты и принять меры для «оздоровления индустрии», пишет The Verge. Те, в свою очередь, заявила президенту, что жестокость в играх не находит отражения в реальной жизни, приведя в качестве доказательства научные исследования.

Ранее, как напоминает Nation News, Дональд Трамп связал трагедию в школе Паркленда, бывший ученик которой расстрелял 17 человек, именно с пагубным влиянием видеоигр на психику молодых людей.