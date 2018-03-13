Украинские депутаты подозревают, что Савченко сбежала в Россию

Депутат Верховной рады Надежда Савченко могла бежать в Россию. С таким заявлением выступил ее коллега от партии «Народный фронт» и член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук.
По его словам, Савченко находится не в Страсбурге, а на территории «страны-агрессора». «Владимир Арьев, вице-президент ПАСЕ [Парламентская ассамблея Совета Европы] подтвердил, что ее нет в составе делегации Украины», — отметил Тетерук. Он считает, в настоящий момент депутат может находиться только на территории России, передают «Известия».
Ранее Надежда Савченко призвала Украину к войне с Россией, чтобы силой вернуть Крым, писало «URA.RU». Депутат заявила, что у нее на полуострове осталось много друзей, с которыми она хотела бы повидаться, однако теперь это «не представляется возможным».