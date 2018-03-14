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Главные новости Ямала
11:42  14 марта 2018 0

Кобылкин и Алекперов продлили сотрудничество Ямала с «ЛУКОЙЛом»

Заправка Лукоил. Нижневартовск., флаги, бензин, заправка, нефть, лукойл
«ЛУКОЙЛ» продолжит вкладывать деньги в ЯмалФото: Александр Елизаров © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин и президент НК «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов в среду, 14 марта, подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве. Компания взяла на себя обязательства по поддержке социальных проектов региона и помощи в развитии районов, в которых нет нефтегазовых компаний. Правительство округа, в свою очередь, продолжит предоставлять налоговые льготы и преференции для предприятий «ЛУКОЙЛа», работающих на территории Ямала, передает корреспондент «URA.RU».

«В соглашении много направлений. Они связаны в том числе и с благотворительной деятельностью нашего детского благотворительного фонда „Ямине“. Хочу это отметить. Огромное количество детей сегодня может делать сложные дорогостоящие операции как в России, так и за рубежом благодаря поддержке этой компании», — отметил губернатор Дмитрий Кобылкин.

Президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов добавил, что компания продолжит развитие на территории Ямала. В настоящее время реализуются проекты по развитию месторождений Южная Месояха и Харампур. Усиливается геологоразведка, рассматриваются новые территории для разработки. В ближайшую пятилетку компания планирует инвестировать порядка 120-150 млрд. рублей в освоение и развитие месторождений на Ямале. В том числе в планах вдвое нарастить добычу газа.

Накануне Вагит Алекперов так же встретился с главой ХМАО Натальей Комаровой. Стороны тоже подписали соглашение о сотрудничестве и финансовой поддержке «ЛУКОЙЛом» строительства социальных объектов на территории Югры.

Вячеслав Егоров
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