12:56 14 марта 2018 5

Пентхаус выделяется даже на фоне других квартир «квартала миллионеров» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

База продающейся в Екатеринбурге топовой недвижимости пополнилась элитной квартирой из «квартала миллионеров». Ее стоимость составляет 96,6 миллионов рублей.

Согласно тексту объявления, размещенного на специализированном портале N1.ru, площадь квартиры составляет 276 квадратных метра. Она занимает весь этаж дома бизнес-класса на Красноармейской, 66 и продается вместе с мебелью. Пол в квартире выполнен из массива красного дерева, система очистки воды соответствует требованиям космонавтов, итальянская кухня Martini стоит как две трехкомнатные хрущевки. В обстановку также входят серебряные австрийские люстры с кристаллами Swarovski и кожаное кресло с надписью The President.

«В данный момент эта квартира одна из двух самых дорогих в базе N1.RU. Кроме нее, за 99 млн руб. вставлен на продажу пентхаус в элитном ЖК „Антарес“ на Шейнкмана, 119. Остальные объекты за такую цену и выше — это особняки», — отмечает руководитель проекта в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.